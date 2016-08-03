Как проходили тренировочные полеты украинских военных самолетов над Васильковым (фоторепортаж)

В частности, в полетах участвовали истребители МиГ-29 и учебно-боевой самолет Л-39 "Альбатрос".

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Как сообщал УНИАН, в конце 2015 года министр обороны Степан Полторак заявил, что Воздушные силы Украины хотят модернизировать в 2016 году.

В частности, было принято решение по увеличению в 2016 году финансирования всех направлений развития Воздушных сил: создания новых образцов вооружений, развитие материально-технической базы и т. п.