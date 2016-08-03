Как проходили тренировочные полеты украинских военных самолетов над Васильковым (фоторепортаж)
16:56, 03 августа 2016Общество
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Агенство Reuters показало фотографии с сегодняшних тренировочных полетов украинской военной авиации на базе под Васильковым (Киевская область).
REUTERS
В частности, в полетах участвовали истребители МиГ-29 и учебно-боевой самолет Л-39 "Альбатрос".
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Как сообщал УНИАН, в конце 2015 года министр обороны Степан Полторак заявил, что Воздушные силы Украины хотят модернизировать в 2016 году.
В частности, было принято решение по увеличению в 2016 году финансирования всех направлений развития Воздушных сил: создания новых образцов вооружений, развитие материально-технической базы и т. п.
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