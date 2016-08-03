Савченко рассказала о голодовке: "Курю, пью воду"

Об этом сообщается в его интервью "Радио Свобода".

"Да. Курю, пью воду – голодовку начала. Второе – мне эта голодовка не мешает применять свои политические возможности. Третье – у нас нет в Украине сильной армии и честных чиновников, поэтому надеяться народу на что-либо не приходится. У нас народ – это армия, народ – это власть, так что уже надо осознать, понять и принимать решения всех дел в свои руки", - .рассказала депутат.

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Как сообщал УНИАН, 2 августа Савченко заявила, что объявляет голодовку, протестуя "против бездействия власти и мира в вопросе освобождения украинских заложников".