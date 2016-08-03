На Днепропетровщине задержан главарь наркогруппировки

Как сообщили УНИАН в пресс-группе УСБУ в Днепропетровской области, в апреле 2016 года правоохранители задержали злоумышленника за сбыт партии метамфетамина. У него также были изъяты незарегистрированные пистолет и обрез охотничьего ружья.

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«По решению суда наркоделец был освобожден под залог в размере 205 тыс. грн. Однако, находясь под следствием, злоумышленник скрывался от правосудия и продолжал координировать продажу наркотиков в городе. Сотрудники спецслужбы установили местонахождение главаря и повторно задержали. Во время обыска правоохранители изъяли травматический пистолет с патронами», - говорится в сообщении УСБУ.

Наркоделец будет содержаться под стражей до вынесения решения суда по его делу. Сейчас продолжается досудебное следствие в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) и ч. 2 ст. 307 (хранение и сбыт наркотических веществ) Уголовного кодекса Украины.