В Днепре представили проект арены для Евровидения-2017

Об этом "112 Украина" сообщил советник губернатора Юрий Голик.

"Метеор" хотят привести в надлежащий вид без изменения основных элементов фасада и несущих конструкций. На главном фасаде планируют разместить огромный экран, фанзону сделают в виде крыльев птиц, а на карнизной части разместят баннеры с Петриковской росписью. Ее будет видно сквозь сетку в вечернее время, так как она будет подсвечиваться.

Читайте такжеГород-хозяин Евровидения–2017 будет назван "в ближайшие дни"

Озеленение вокруг здания в проекте уже назвали "Днепровские волны": весь газон будет в форме волн Днепра.

Арена по площади занимает более 35 тыс. кв. м на 6 тыс. мест, прилегающая територия занимает 5 га.

Напомним, определение города-победителя конкурса на проведение Евровидения-2017перенесли на неопределенный срок. В Национальной телекомпании (НТКУ) пояснили задержку с определением города-победителя на проведение Евровидения-2017 техническими и финансовыми трудностями, которые имеются у городов, подавших заявки.