"Евровидение-2017": город-хозяин конкурса будет объявлен 27 июля

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр культуры Евгений Нищук после заседания организационного комитета по вопросам подготовки и проведения в Украине в 2017 году песенного конкурса «Евровидение».

«27 июля с 12-ти до 13-ти часов страна будет уже знать город, в котором будет проводиться «Евровидение». Я думаю, что это к лучшему, потому что нельзя терять ни дня и тянуть дальше», - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, украинская певица Джамала победила на конкурсе «Евровидение-2016», который состоялся 14 мая в Стокгольме.

Таким образом, следующее «Евровидение» будет принимать Украина.

Желание принять у себя международный конкурс выразили Киев, Днепр, Львов, Одесса, Харьков и Херсон.

Кабинет министров объявил конкурс среди городов, претендующих на проведение «Евровидения-2017».

Финалистами конкурса стали Киев, Одесса и Днепр.