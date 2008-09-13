Украина и Россия могут спасти мир от голода

Во время встречи представителей Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития и Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (FAO), которая проходит в Париже, директор Инвестиционного Центра FAO Чарльз РИМЕНШНАЙДЕР (Charles Riemenschneider) заявил о необходимости инвестиций в сельское хозяйство Украины и России.

Высокие урожаи зерновых в России и Украине в этом году показали, что этот регион имеет неиспользованный потенциал в сельском хозяйстве. Инвестиции в данный сектор могут закрепить нынешнюю тенденцию высоких урожаев и изменить к лучшему ситуацию с продовольствием на мировых рынках.

По данным FAO, повышение цен на продукты питания обусловило увеличение посевной площади под зерновыми в России и Украине с 2,4 млн. гектаров до 33,8 млн. га.