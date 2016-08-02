Нацсовет по телерадиовещанию уволил своего секретаря Котенко

Как сообщила пресс-служба Нацсовета, «регуляторный орган удовлетворил заявление ответственного секретаря нацсовета Екатерины Котенко об увольнении с должности члена Национального совета по собственному желанию».

Котенко проработала в Нацсовете более двух лет.

Нацсовет состоит из 8 человек, из которых 4 назначаются Верховной Радой и 4 президентом. При этом одного своего представителя президент так и не назначил. Таким образом, после увольнения Котенко осталось шесть членов Нацсовета.

Кто и когда займет ее место, пресс-служба не уточняет.

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В начале июля Нацсовет по телерадиовещанию сменил состав правления. Так, 4 июля Верховная Рада назначила членами Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Олега Черныша, Александра Ильяшенко, Ольгу Герасимьюк и Екатерину Котенко. 7 июля президент Петр Порошенко назначил членами Нацсовета Юрия Артеменко, Владислава Севрюкова и Григория Шверка.

Председателем Нацсовета был избран Артеменко.

Нацсовет по телерадиовещанию является конституционным, постоянно действующим коллегиальным органом, целью деятельности которого является надзор за соблюдением законов Украины в сфере телерадиовещания, а также осуществление регуляторных полномочий, предусмотренных этими законами.