Завтра в Украине будут дожди

13 сентября на территории Украины будет облачно с прояснениями. В южной части, Днепропетровской, Кировоградской областях и в Приазовье ожидаются дожди, грозы, местами сильные ливни, град. На остальной территории пройдет небольшой кратковременный дождь, отдельные грозы; в западных областях ночью умеренный дождь, днем без существенных осадков. Ветер северо-восточный, восточный, 7-12 м/с, в южной и в восточной части местами порывы ветра и шквалы 17-22 м/с. Температура ночью 4-9°тепла, днем 9-14°; в южной части и на Закарпатье ночью 8-13°, на побережье морей до 15°, днем 14-19°, на крайнем востоке и в Приазовье до 23°.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, 14-15 сентября сохранится облачная погода с прояснениями. 14 сентября в восточной части, Приазовье и Крыму пройдут дожди, отдельные грозы, местами сильные ливни, град, шквалы и порывы ветра 15-20м/с; на остальной территории небольшие дожди (днем местами), в западных областях без существенных осадков.

15 сентября в Украине без существенных осадков, лишь в западных (кроме Ривненской и Волынской), Винницкой, Одесской областях временами дождь, в Карпатах с мокрым снегом. Температура ночью 4-9° тепла, 14 сентября в восточной и южной части 7-12°, на побережье морей до 18°; днем 10-15°, 15 сентября в прикарпатских областях местами 8-9°, в южной части, а 15 сентября и в восточных областях 16-21°; в Карпатах ночью и днем 2-7° тепла, ночью на почве и местами в воздухе заморозки 0-3°. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.

16-17 сентября временами пройдут дожди, 16 сентября в южной части и центральных областях местами сильные. Температура ночью 4-10°, на побережье морей до 13°; днем 12-17°, в Крыму 18-23°.

В Киеве и области будет облачно с прояснениями. 13 сентября в Киеве ночью без существенных осадков, днем пройдет небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 5-7° тепла, днем 11-13°. По области 13 сентября ночью без существенных осадков, днем небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-9°тепла, днем 9-14°.

14-15 сентября в Киеве и столичной области будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков, лишь ночью 14 сентября небольшой дождь. Температура ночью 4-9° тепла, днем 10-15°. Ветер северо-западный с переходом в северо-восточный, 7-12 м/с. 16-17 сентября - временами дожди. Температура ночью 4-9°, днем 12-17°.