В Харькове засудили депортированного из Москвы сепаратиста Бородавку

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области со ссылкой на начальника отдела прокуратуры области Павла Угровецкого, между прокурором и подозреваемым было заключено соглашение о признании виновности, обвиняемый активно сотрудничал со следствием.

По сведениям Угровецкого, 29 июля Дзержинский районный суд Харькова признал 53-летнего Бородавку виновным в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории, или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, а также публичных призывах и распространении материалов с призывами к совершению таких действий (ч. 1 ст. 110 УК Украины).

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Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на 3 года с испытательным сроком 2 года. В настоящее время приговор суда не вступил в силу, поскольку продолжается время на его апелляционное обжалование.

Как сообщал УНИАН, скандально известный блогер Бородавка во время Революции Достоинства поддерживал антимайдан и его силовые акции. После победы Майдана он выехал в Россию. В мае появилась информация, что Бородавка за "нарушение миграционного законодательства" будет выдан Украине в 10-дневный срок.

3 июля в Борисполе Киевской области сотрудники Управления СБУ в Харьковской области задержали Бородавку. После выдворения по решению суда из Москвы мужчина через Азербайджан вернулся в Украину.

В тот же день его задержали и сообщили о подозрении по ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

По словам начальника УСБУ в Харьковской области Александра Пивовара, суд не избирал Бородавке меру пресечения.