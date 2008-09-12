Ющенко хочет повысить престижность труда педагогов, медиков и аграриев

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в сентябре намерен внести в Верховную Раду законодательные инициативы, направленные на повышение престижности труда педагогов, медиков и аграриев.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом он сказал сегодня в интервью главным редакторам ведущих региональных изданий Украины.

Президент отметил, что власть должна дать справедливый ответ на то, как формировать престижность и обеспечивать поддержку и социальную защиту таким профессиям, как учитель, врач и работник сельского хозяйства, в вопросах пенсионного обеспечения, заработной платы, других социальных составляющих. Он подчеркнул, что речь идет о профессиях, «важных для организации нашей общественной и государственной жизни».

«В этом я вижу справедливый подход - подход по одному принципу к тем профессиям, которые формируют наше будущее», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он также напомнил, что подписал сегодня законы, которые касаются поддержки угольной отрасли и социального обеспечения шахтеров. Речь идет о законах: «О повышении престижности шахтерского труда»; «О внесении изменений в Закон «О Госбюджете Украины на 2008 год» и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» (относительно поддержки угольной отрасли) - он предусматривает увеличение финансирования отрасли на 568 млн. грн.; а также «О внесении изменений в статью 4 Закона «О налоге с доходов физических лиц» (относительно уточнения категорий лиц, которым установленные льготы по бесплатному предоставлению угля).