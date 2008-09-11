Ющенко и кардинал Гузар подвели итог 1020-летия Крещения Руси

21:16, 11 сентября 2008
Общество
997 0

Коснулись проблем украинцев за рубежом

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обсудил с главой Украинской Греко-Католической Церкви кардиналом Любомиром ГУЗАРОМ итоги празднования в Украине 1020-летия Крещения Киевской Руси.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, глава государства поблагодарил лично кардинала и всех верных УГКЦ за участие в посвященных этой дате торжествах. Особую благодарность В.ЮЩЕНКО выразил за мероприятия, которые по случаю 1020-летия Крещения Киевской Руси проводила непосредственно УГКЦ в своих епархиях и общинах.

В.ЮЩЕНКО отметил, что совместное празднование 1020-летия Крещения Киевской Руси стало важным событием в контексте единения украинских церквей и верующих. «Все, что касается понимания между церквами в Украине - дело, актуальное и для церкви, и для власти. Благодарим за позицию, которую вы держите в этом диалоге. Она очень важная и является хорошим примером для всех», - подчеркнул Президент.

В.ЮЩЕНКО и Л.ГУЗАР во время встречи обсудили актуальные на данном этапе вопросы деятельности УГКЦ.

Также поднималась тема духовной опеки Церковью украинцев, которые сейчас находятся за границей.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter