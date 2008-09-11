Ющенко и кардинал Гузар подвели итог 1020-летия Крещения Руси

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обсудил с главой Украинской Греко-Католической Церкви кардиналом Любомиром ГУЗАРОМ итоги празднования в Украине 1020-летия Крещения Киевской Руси.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, глава государства поблагодарил лично кардинала и всех верных УГКЦ за участие в посвященных этой дате торжествах. Особую благодарность В.ЮЩЕНКО выразил за мероприятия, которые по случаю 1020-летия Крещения Киевской Руси проводила непосредственно УГКЦ в своих епархиях и общинах.

В.ЮЩЕНКО отметил, что совместное празднование 1020-летия Крещения Киевской Руси стало важным событием в контексте единения украинских церквей и верующих. «Все, что касается понимания между церквами в Украине - дело, актуальное и для церкви, и для власти. Благодарим за позицию, которую вы держите в этом диалоге. Она очень важная и является хорошим примером для всех», - подчеркнул Президент.

В.ЮЩЕНКО и Л.ГУЗАР во время встречи обсудили актуальные на данном этапе вопросы деятельности УГКЦ.

Также поднималась тема духовной опеки Церковью украинцев, которые сейчас находятся за границей.