”Газ Украины” с начала года отключал почти 11 тыс. предприятий

Дочерняя компания НАК "Нафтогаз Украины" - "Газ Украины" с 1 января по 20 августа 2006 года в целом по Украине отключала от газоснабжения 3 тыс. 688 котельных предприятий коммунальной теплоэнергетики (ТКЭ) и ограничивала газоснабжение 125 котельным. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК "Газ Украины".

По информации пресс-службы, с начала года компания также проводила отключения от газоснабжения 1470 промышленных предприятия, среди которых 945 не имели выделенных объемов природного газа, 54 – отключены по поручению поставщиков газа, 471 – за долги потребителей перед ОАО по газоснабжению и газификации. Ограничивалось газоснабжение 248 промышленным потребителям.

Кроме того, с начала года было проведено отключение от газоснабжения 3725 предприятий хозрасчетного комбыта и 2047 предприятий бюджетных организаций.

В компании также отметили, что за счет проведенных отключений и ограничений потребителей на протяжении третьей декады июля, в среднем за сутки, высвобождалось 26,283 тыс. кубометров, в том числе на промышленных предприятиях – 1,580 тыс. кубометров газа.

Справка УНИАН. "Газ Украины" является дочерней компанией НАК "Нафтогаз Украины", которая занимается реализацией газа. Компания создана в 2000 году на базе Торгового дома "Газ Украины" и Главного управления "Головбытгаз" дочерней компании "Укртрансгаз" НАК "Нафтогаз Украины".

С 2002 года компания является монополистом по реализации газа в Украине, который закупает и добывает НАК "Нафтогаз Украины".

В 2005 году предприятия, которые входят в структуру НАК “Нафтогаз Украины”, поставили потребителям 62 млрд. 877,6 млн. кубометров природного газа на общую сумму 16 млрд. 122 млн. 815,9 тыс. грн, за который оплачено 15 млрд. 840 млн. 500,4 тыс. грн., что на 8,179 млрд. кубометров больше, чем в 2004 году. Уровень расчетов всех потребителей за газ в 2005 году увеличился на 2,9 процентных пункта, по сравнению с 2004 годом, до 98,2%.