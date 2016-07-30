Чиновника Киевской таможни задержали за взяточничество

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Генеральной прокуратурой задержали за взяточничество заместителя начальника одного из отделов Киевской городской таможни.

Читайте такжеНа Харьковщине на взятке попались двое сотрудников прокуратуры (фото)

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, правоохранители установили, что чиновник систематически вымогал деньги с бизнесменов за беспрепятственное таможенное оформление грузов.

Сотрудники спецслужбы задержали таможенника после получения на рабочем месте 5,7 тыс. долл. от предпринимателя, который ввозил партию галантерейной продукции. В целом задокументировано получение чиновником взяток почти на 10 тыс. долларов, говорится в сообщении.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 Ук Украины, заместителю начальника отдела объявлено о подозрении в совершении преступления.

Продолжается досудебное следствие.