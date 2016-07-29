С 1 августа в тестовом режиме должен заработать электронный реестр переселенцев - Тука

Об этом в эфире 5 канала заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

"Насколько мне известно, с 1 августа реестр должен заработать в тестовом режиме. Тогда мы получим определенные объективные уже данные о количестве людей, находящихся на учете, и постоянно проживающих на территории Украины", - сказал он.

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В то же время Тука отметил, что созданием реестра – это компетенция Министерства социальной политики.

"Я слышал заявления господина министра о том, что в дальнейшем ведение этого реестра должно передаться нашему министерству, но наши юристы делали определенные предварительные выводы, что для этого нужно изменения в действующее законодательство", - сказал он.

Как известно, Кабмин создал три территориальные управления Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц в Донецкой, Луганской и Херсонской областях.