С 1 августа в тестовом режиме должен заработать электронный реестр переселенцев - Тука
С 1 августа 2016 года в тестовом режиме планируется запуск электронного реестра временно перемещенных лиц.
Об этом в эфире 5 канала заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.
"Насколько мне известно, с 1 августа реестр должен заработать в тестовом режиме. Тогда мы получим определенные объективные уже данные о количестве людей, находящихся на учете, и постоянно проживающих на территории Украины", - сказал он.
Читайте такжеОколо 70% переселенцев из Донбасса и Крыма снимают жилье и жалуются на его высокую стоимость - опрос
В то же время Тука отметил, что созданием реестра – это компетенция Министерства социальной политики.
"Я слышал заявления господина министра о том, что в дальнейшем ведение этого реестра должно передаться нашему министерству, но наши юристы делали определенные предварительные выводы, что для этого нужно изменения в действующее законодательство", - сказал он.
Как известно, Кабмин создал три территориальные управления Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц в Донецкой, Луганской и Херсонской областях.