"Укроборонпром" назвал три вероятные причины взрыва снаряда в Сумской области

Комиссия из специалистов госконцерна "Укроборонпром" предварительно выделила 3 наиболее вероятные версии неконтролируемого взрыва снаряда на территории испытательной станции №2 Государственного научно-исследовательского института химических продуктов, входящего в состав концерна.

Согласно сообщению пресс-службы концерна, среди причин - самодентонация утилизируемого снаряда, наличие инородного взрывоопасного предмета и нарушение правил безопасности во время утилизации снаряда.

"Рассматривается 3 версии: самодетонация снаряда из-за изменения химических свойств вещества в течение его хранения; наличие инородного взрывоопасного предмета, которое сработало в момент проведения подготовительных работ; нарушение работниками правил безопасности во время выполнения работ", - сообщили специалисты концерна.

В концерне также добавили, что работы по утилизации боеприпасов проводились в рамках трехстороннего договора между государственным предприятием "Укроборонсервис", входящим в состав "Укроборонпрома", NSPA (Агентство НАТО по техническому обслуживанию и снабжению), представитель которого погиб в ходе взрыва, и Министерством обороны Украины.

"Утилизацию осуществляет Научно-исследовательский институт химических продуктов и проводит такие работы с 1996 года, а с 2013 года сотрудничает с агентством НАТО. За последние три года предприятие утилизировано около 5 000 тонн боеприпасов", - добавили в концерне.

Представители концерна также подчеркнули, что на данный момент их главной задачей является выяснение причины произошедшего инцидента, чтобы исключить такие случаи в будущем.

Читайте также"Укроборонпром" создал спецкомиссию по расследованию взрыва на своей испытательной станций

"У боеприпасов, которые до сих пор хранятся на складах, истекает срок годности, поэтому концерн еще раз обращается к профильным ведомствам с просьбой содействовать скорейшему развертыванию собственного отечественного производства современных боеприпасов для поставки в войска безопасного и эффективного оружия", - резюмировали представители концерна.

Как сообщал УНИАН, 28 июля в 17:05 на территории испытательной станции №2 Государственного научно-исследовательского института химических продуктов входе утилизации произошел неконтролируемый взрыв снаряда. В результате происшествия погибли 3 человека. Еще двое получили ранения различной степени тяжести. Один из погибших был представителем НАТО, который принимал участие в программе по утилизации снарядов и ракет.