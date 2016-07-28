Суд в очередной раз перенес рассмотрение жалобы военного прокурора Кулика на арест имущества
Апелляционный суд Киева во второй раз перенес рассмотрение жалобы прокурора сил АТО Константина Кулика об аресте его имущества на 16 августа.
Об этом сообщает "Украинская правда".
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Такое решение коллегия судей объявила из-за непоступления в суд материалов дела.
Судебное заседание назначено на 13 45.
Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура проводит служебную проверку в отношении Кулика, против которого открыто уголовное производство по подозрению в незаконном обогащении.
Напомним, 29 июня детективы НАБУ провели обыск по месту жительства Кулика. В тот же день детективы вручили Кулику письменное уведомление о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 368-2 УК Украины (незаконное обогащение).
1 июля Соломенский районный суд Киева арестовал на время досудебного расследования два автомобиля, три квартиры, земельный участок, два паркоместа, одно нежилое помещение и ряд банковских счетов, которыми владеет Кулик.
4 июля Соломенский райсуд по ходатайству НАБУ отстранил Кулика от исполнения служебных обязанностей на 2 месяца. В тот же день суд избрал для Кулика меру пресечения в виде личного обязательства. В то же время сегодня, 13 июля, Апелляционный суд Киева восстановил Кулика в должности прокурора сил АТО.