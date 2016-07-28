Минобразования просит СБУ и ГПУ разобраться с поездкой украинских преподавателей и ученых в оккупированный Крым

Об этом говорится в заявлении МОН, переданном УНИАН пресс-службой министерства.

В Минобразования отреагировали на участие работников нескольких украинских вузов в мероприятии под названием «10 Международная научно-практическая конференция «Русский язык в поликультурном мире», которое состоялось 8-11 июля этого года в Ялте.

Как отметили в МОН, проведение «международных научных мероприятий» в аннексированном Крыму является частью политики России, имеющей целью хотя бы частично «легитимизировать» факт аннексии в глазах международного сообщества.

В образовательном ведомстве в связи с этим отметили, что Украина последовательно информирует и призывает международную научно-образовательную общественность не принимать участия в таких мероприятиях, бойкотировать контакты со всеми захваченными или созданными оккупационной властью «научными» и «образовательными» учреждениями в Крыму. В министерстве выражают благодарность всем украинским преподавателям и ученым, а также международным партнерам, которые поддерживают принципиальную позицию Украины не признавать аннексию Крыма.

"Поэтому МОН разделяет возмущение украинского научно-педагогического сообщества фактом участия отдельных работников вузов Украины в мероприятии на оккупированной территории, откровенную политическую направленность которого подчеркивает и принятая участниками «конференции» резолюция с благодарностью в адрес главных лиц оккупационной «власти» Крыма", - отмечается в заявлении.

В министерстве узнали об этом факте из сообщений СМИ и сразу обратились с письмом в вузы, чьи работники, согласно сообщениям медиа, принимали участие в «научной конференции» в аннексированном Крыму, с требованием дать разъяснения.

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"Исходя из полученных разъяснений, Министерство подчеркивает, что ни один из украинских ученых не находился на упомянутой «конференции» как представитель своего университета. Киевский Национальный педагогический университет им. Драгоманова и Днепропетровский Национальный университет осудили поступки своих работников, к тому же, они съездили в Крым, не оформляя ни отгулов, ни отпуска, что является нарушением трудового законодательства, за которое предусмотрено увольнение с работы. Из Запорожья МОН получило ответ, что только один преподаватель Запорожского государственного университета посещал указанное мероприятие в Крыму, находясь в отпуске. В то же время ряд других запорожских преподавателей, чьи фамилии были упомянуты в сообщениях СМИ, по предоставленной информации, участия в «конференции» не принимали", - утверждают в образовательном ведомстве.

В связи с этим в Минобразования сообщили, что министерство в своей деятельности руководствуется и будет руководствоваться действующим законодательством, согласно которому деятельность высших учебных заведений осуществляется на принципах автономии и самоуправления. Уволить или принять на работу имеет право только руководитель вуза.

В то же время министерство напоминает о моральной ответственности научно-педагогических работников. Министерство ожидает от ученых советов вузов принципиальной оценки действий работников, которые де-факто встали на сторону страны-агрессора, поддержали антиукраинскую резолюцию «научного мероприятия» и следовательно потеряли моральное право учить и воспитывать молодое поколение украинских специалистов.

"МОН просит Службу безопасности Украины и Генеральную прокуратуру Украины дать надлежащую правовую оценку этим действиям. Министерство напоминает международному и украинскому научному сообществу о том, что любые контакты с «университетами» и «институтами» на территории оккупированного Крыма, любое участие в «конференциях» и других мероприятиях, которые там проводятся, истолковываются российским руководством как признание «российской принадлежности» оккупированного полуострова. Допустить реализацию этих планов агрессора мы не имеем права", - говорится в сообщении.