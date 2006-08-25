Скончался актер Виктор Павлов (фото, список фильмов)
В апреле в Киеве у него случился инсульт
Вечером 24 августа на 66-м году жизни скончался ведущий актер Малого театра, народный артист России Виктор Павлов.
Выпускник высшего театрального училища имени Щепкина В.Павлов работал в нескольких московских театрах: в Современнике, в театре имени Маяковского и в Малом театре, где он прослужил более 20 лет.
Известность В.Павлов получил по ролям в кинокартинах "Адъютант его Превосходительства", "Майор Вихрь", "Операция Ы и другие приключения Шурика", "Двенадцать стульев", "Место встречи изменить нельзя".
В апреле на съемках последнего фильма "Курьер" в Киеве у него случился инсульт. После пребывания в больнице и реабилитации он находился в Москве дома, где и скончался от сердечного приступа.
Актерские работы:
На семи ветрах [1962]
Когда деревья были большими [1962]
Хоккеисты [1964]
Строится мост [1965]
Таежный десант [1965]
Человек без паспорта [1965]
Майор "Вихрь" [1967]
На войне, как на войне [1968]
Адъютант его превосходительства [1969]
Даурия [1971]
Двенадцать стульев [12 стульев] [1971]
Поезд в далекий август [1971]
Расскажи мне о себе [1971]
Слушайте, на той стороне [1971]
Проверка на дорогах [1971]
Я - Шаповалов Т.П. [1973]
Дети Ванюшина [1973]
Здравствуй и прощай [1973]
Товарищ генерал [1973]
Высокое звание [1973]
Незнакомый наследник [1974]
Гамлет Щигровского уезда [1975]
Дневник директора школы [1975]
Долги наши [1976]
Обыкновенная Арктика [1976]
Гарантирую жизнь [1977]
Журавль в небе [1977]
Кольца Альманзора [1977]
Схватка в пурге [1977]
Емельян Пугачев [1978]
Капроновая елочка [1978]
Завьяловские чудики [1978]
След на земле [1978]
Торговка и поэт [1978]
Уходя - уходи [1978]
Дюма на Кавказе [1979]
Место встречи изменить нельзя [1979]
Личной безопасности не гарантирую [1980]
О бедном гусаре замолвите слово [1980]
Последний побег [1980]
Белый танец [1981]
Деревенская история [1981]
Куда исчез Фоменко? [1981]
Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна [1981]
Штормовое предупреждение [1981]
Миргород и его обитатели [1983]
Одиноким предоставляется общежитие [1983]
Пароль "отель Регина" [1983]
Приключения Петрова и Васечкина обыкновенные и невероятные [1983]
Герой ее романа [1984]
Первая конная [1984]
Шанс [1984]
Грубая посадка [1985]
Дикий хмель [1985]
Контрудар [1985]
Не ходите, девки, замуж [1985]
Зина-Зинуля [1986]
На острие меча [1986]
Обвиняется свадьба [1986]
Забавы молодых [1987]
Лиловый шар [1987]
Ловкачи [1987]
По траве босиком [1987]
Гардемарины, вперед [1987]
Вам что, наша власть не нравится?! [1988]
Лапта [1988]
Утреннее шоссе [1988]
Беспредел [1989]
Благородный разбойник Владимир Дубровский [1989]
Князь Удача Андреевич [1989]
Операция "Вундерланд" [1989]
Гамбринус [1990]
Канувшее время [1990]
Катала [1990]
Кошмар в сумасшедшем доме [1990]
Морской волк [1990]
Рок-н-ролл для принцесс [1990]
Убийство на монастырских прудах [Адвокат] [1990]
Не будите спящую собаку [1991]
Глухомань [Мафия] [1991]
И черт с нами! [1991]
Караван смерти [1991]
Мушкетеры двадцать лет спустя [1991]
Русские братья [1991]
Фирма приключений [1991]
Циники [1991]
Чертов пьяница [1991]
В постели с чужой женой [1992]
Кодекс молчания 2 [1992]
Кооператив "Политбюро", или Будет долгим прощанье [1992]
Крысиный угол [1992]
Лавка "Рубинчик и ..." [1992]
Похитители воды [1992]
Прощение [1992]
Удачи вам, господа! [1992]
Про бизнесмена Фому [1993]
След черной рыбы [1993]
Супермен поневоле, или Эротический мутант [1993]
Я сама [1993]
Над темной водой [Июньский дождь] [1993]
Анекдотиада, или история Одессы в анекдотах [1994]
Волшебник изумрудного города [1994]
Увлеченья [1994]
Роковые яйца [1995]
Без ошейника [1995]
Домовик и кружевница [1995]
Заколдованные [Дружный народ] [1995]
Колечко золотое, букет из алых роз [1995]
Научная секция пилотов [1996]
Сирота казанская [1997]
Черный океан [1997]
Дети понедельника [1997]
Незнакомое оружие, или Крестоносец 2 [1998]
Кому я должен - всем прощаю [1999]
ДМБ - 002 [2000]
ДМБ [2000]
Рыцарский роман [2000]
Лекарство для покойника [2000]
Опасное хобби [2000]
В августе сорок четвертого [2000]
Жрица любви [2001]
Бригада [2002]