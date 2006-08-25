Скончался актер Виктор Павлов (фото, список фильмов)

Вечером 24 августа на 66-м году жизни скончался ведущий актер Малого театра, народный артист России Виктор Павлов.

Выпускник высшего театрального училища имени Щепкина В.Павлов работал в нескольких московских театрах: в Современнике, в театре имени Маяковского и в Малом театре, где он прослужил более 20 лет.

Известность В.Павлов получил по ролям в кинокартинах "Адъютант его Превосходительства", "Майор Вихрь", "Операция Ы и другие приключения Шурика", "Двенадцать стульев", "Место встречи изменить нельзя".

В апреле на съемках последнего фильма "Курьер" в Киеве у него случился инсульт. После пребывания в больнице и реабилитации он находился в Москве дома, где и скончался от сердечного приступа.

Актерские работы:

На семи ветрах [1962]

Когда деревья были большими [1962]

Хоккеисты [1964]

Строится мост [1965]

Таежный десант [1965]

Человек без паспорта [1965]

Майор "Вихрь" [1967]

На войне, как на войне [1968]

Адъютант его превосходительства [1969]

Даурия [1971]

Двенадцать стульев [12 стульев] [1971]

Поезд в далекий август [1971]

Расскажи мне о себе [1971]

Слушайте, на той стороне [1971]

Проверка на дорогах [1971]

Я - Шаповалов Т.П. [1973]

Дети Ванюшина [1973]

Здравствуй и прощай [1973]

Товарищ генерал [1973]

Высокое звание [1973]

Незнакомый наследник [1974]

Гамлет Щигровского уезда [1975]

Дневник директора школы [1975]

Долги наши [1976]

Обыкновенная Арктика [1976]

Гарантирую жизнь [1977]

Журавль в небе [1977]

Кольца Альманзора [1977]

Схватка в пурге [1977]

Емельян Пугачев [1978]

Капроновая елочка [1978]

Завьяловские чудики [1978]

След на земле [1978]

Торговка и поэт [1978]

Уходя - уходи [1978]

Дюма на Кавказе [1979]

Место встречи изменить нельзя [1979]

Личной безопасности не гарантирую [1980]

О бедном гусаре замолвите слово [1980]

Последний побег [1980]

Белый танец [1981]

Деревенская история [1981]

Куда исчез Фоменко? [1981]

Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна [1981]

Штормовое предупреждение [1981]

Миргород и его обитатели [1983]

Одиноким предоставляется общежитие [1983]

Пароль "отель Регина" [1983]

Приключения Петрова и Васечкина обыкновенные и невероятные [1983]

Герой ее романа [1984]

Первая конная [1984]

Шанс [1984]

Грубая посадка [1985]

Дикий хмель [1985]

Контрудар [1985]

Не ходите, девки, замуж [1985]

Зина-Зинуля [1986]

На острие меча [1986]

Обвиняется свадьба [1986]

Забавы молодых [1987]

Лиловый шар [1987]

Ловкачи [1987]

По траве босиком [1987]

Гардемарины, вперед [1987]

Вам что, наша власть не нравится?! [1988]

Лапта [1988]

Утреннее шоссе [1988]

Беспредел [1989]

Благородный разбойник Владимир Дубровский [1989]

Князь Удача Андреевич [1989]

Операция "Вундерланд" [1989]

Гамбринус [1990]

Канувшее время [1990]

Катала [1990]

Кошмар в сумасшедшем доме [1990]

Морской волк [1990]

Рок-н-ролл для принцесс [1990]

Убийство на монастырских прудах [Адвокат] [1990]

Не будите спящую собаку [1991]

Глухомань [Мафия] [1991]

И черт с нами! [1991]

Караван смерти [1991]

Мушкетеры двадцать лет спустя [1991]

Русские братья [1991]

Фирма приключений [1991]

Циники [1991]

Чертов пьяница [1991]

В постели с чужой женой [1992]

Кодекс молчания 2 [1992]

Кооператив "Политбюро", или Будет долгим прощанье [1992]

Крысиный угол [1992]

Лавка "Рубинчик и ..." [1992]

Похитители воды [1992]

Прощение [1992]

Удачи вам, господа! [1992]

Про бизнесмена Фому [1993]

След черной рыбы [1993]

Супермен поневоле, или Эротический мутант [1993]

Я сама [1993]

Над темной водой [Июньский дождь] [1993]

Анекдотиада, или история Одессы в анекдотах [1994]

Волшебник изумрудного города [1994]

Увлеченья [1994]

Роковые яйца [1995]

Без ошейника [1995]

Домовик и кружевница [1995]

Заколдованные [Дружный народ] [1995]

Колечко золотое, букет из алых роз [1995]

Научная секция пилотов [1996]

Сирота казанская [1997]

Черный океан [1997]

Дети понедельника [1997]

Незнакомое оружие, или Крестоносец 2 [1998]

Кому я должен - всем прощаю [1999]

ДМБ - 002 [2000]

ДМБ [2000]

Рыцарский роман [2000]

Лекарство для покойника [2000]

Опасное хобби [2000]

В августе сорок четвертого [2000]

Жрица любви [2001]

Бригада [2002]