В Генпрокуратуре хотят до конца года проверить добропорядочность прокуроров

Как передает корреспондент УНИАН, об этом генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил сегодня на брифинге в Киеве.

«Очищение прокуратуры, с моей точки зрения, должно произойти в два этапа: первый этап - единоразовый, это проверка добропорядочности существующего персонала, и эта работа предусмотрена законом, проводится периодически», - заявил он.

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«В этом году мы ее (проверку добропорядочности) закончим, по закону у нас 6 месяцев. Если нет негативной информации, подтвержденной служебной проверкой, – человек считается таким, который прошел проверку», - добавил Луценко.

Как сообщал УНИАН, Министерство юстиции в июне зарегистрировало приказ Генпрокуратуры, которым утвержден порядок проведения тайной проверки добропорядочности прокуроров.

Целью указанной проверки является обнаружение прокуроров, которые сообщили недостоверную информацию в анкете добропорядочности, в том числе о соответствии уровня жизни имеющемся у них и членов их семей имуществу и полученным доходам.

Согласно этому приказу, прокуроры ГПУ, региональных и местных прокуратур и следственных органов прокуратуры должны подать анкету добропорядочности.

25 июля на сайте Генпрокуратуры было опубликовано анкеты добропорядочности прокуроров.

В этих анкетах прокуроры «подтверждают», что вовремя задекларировали свое имущество и не совершали коррупционных действий, а также что уровень их жизни соответствует доходам.