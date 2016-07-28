В пригороде Днепра обнаружили тайник с большим арсеналом оружия (фото, видео)

В пригороде Днепра сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией обнаружили тайник с большим арсеналом оружия.

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Как сообщает пресс-центр СБУ, тайник был обустроен в заброшенной хозяйственной постройке.

Правоохранители изъяли из нее 12 гранатометов РПГ-22, РПГ-26 и РПГ-7, пять выстрелов и пороховых зарядов к ним, 26 гранат Ф-1 с двадцатью запалами, две противотанковые мины МОН-90 и МОН-50, 75 подствольных гранатометов, 18 гранатометных выстрелов ВОГ, а также два цинка и еще более 140 патронов калибра 14,5 мм.

Как уточнили УНИАН в УСБУ в Днепропетровской области, правоохранители обнаружили тайник вечером вчера, 27 июля.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются оперативно-следственные действия для установления происхождения оружия и организаторов тайника.