Историк Грицак о причинах решения Сейма Польши по Волыни: "Украинцы просто попали под раздачу"

Об этом в интервью журналу "Новое время" сказал историк, профессор Украинского католического университета, член Несторовской группы Ярослав Грицак.

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"Чтобы лучше понять, представьте, что в Варшаве правит польский вариант Януковича. Не такой бандитский, но вредоносный, поскольку ломает страну через колено. И главное сходство - язык ненависти по отношению к бывшей партии власти и нынешней оппозиции. Украинцы просто попали под раздачу: если предыдущая власть делала все для того, чтобы отложить резолюцию о геноциде на Волыни, то новая начала с того, чтобы принять ее", - сказал историк.

Полный текст интервью Ярослава Грицака читайте в выпуске журнала "Новое время" 29 июля.