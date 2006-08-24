Парламент Автономии пикетируют крымские татары

15:55, 24 августа 2006
Общество
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Пикетчики общаются исключительно языком плакатов

День Независимости в Крыму обозначен митингами. Парламент Автономии пикетируют крымские татары. Это те люди, которые борются за свою историческую землю в Партените. Они установили палатки под официальным зданием. Озвучивать свои требования перед камерами пикетчики отказываются – общаются исключительно языком плакатов. Пикетчики говорят - из-за заангажированности местной прессы. 

В разговорах не на камеру люди объясняют, что требуют возвращения исторических земель не только в Партените, но и в Симферополе и Симферопольском районе. 

5 канал

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