День Независимости в Крыму обозначен митингами. Парламент Автономии пикетируют крымские татары. Это те люди, которые борются за свою историческую землю в Партените. Они установили палатки под официальным зданием. Озвучивать свои требования перед камерами пикетчики отказываются – общаются исключительно языком плакатов. Пикетчики говорят - из-за заангажированности местной прессы.

В разговорах не на камеру люди объясняют, что требуют возвращения исторических земель не только в Партените, но и в Симферополе и Симферопольском районе.

5 канал