Парламент Автономии пикетируют крымские татары
15:55, 24 августа 2006Общество
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Пикетчики общаются исключительно языком плакатов
День Независимости в Крыму обозначен митингами. Парламент Автономии пикетируют крымские татары. Это те люди, которые борются за свою историческую землю в Партените. Они установили палатки под официальным зданием. Озвучивать свои требования перед камерами пикетчики отказываются – общаются исключительно языком плакатов. Пикетчики говорят - из-за заангажированности местной прессы.
В разговорах не на камеру люди объясняют, что требуют возвращения исторических земель не только в Партените, но и в Симферополе и Симферопольском районе.
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