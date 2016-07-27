На Харьковщине на взятке попались двое сотрудников прокуратуры (фото)

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Заместитель прокурора одного из районов Харьковской области вместе с подчиненным требовали двадцать пять тысяч гривен от местного жителя за непривлечение к уголовной ответственности по подозрению в служебном подлоге", - говорится в сообщении.

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Взяточники были задержаны в кабинете зампрокурора непосредственно после получения денег.

Открыто уголовное производство ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении работникам прокуратуры подозрения в совершении преступления.