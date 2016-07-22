Разведка узнала о привлечении людей Януковича к провокациям во время "крестного хода"

15:06, 22 июля 2016
Общество
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Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий заявляет, что спецслужбы РФ привлекают к организации провокаций во время "крестного хода" окружение бывшего президента Виктора Януковича.

УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга.

«Особое внимание (в ходе так называемой «крестного хода» - УНИАН) будет уделяться информационно-психологическому воздействию на население нашей страны за счет негативного освещения событий в пророссийских СМИ. Цель таких мероприятий заключается в формировании негативного имиджа Украины перед мировым сообществом», - отметил он.

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«Согласно полученной информации, особая роль в организации провокационных действий отводится окружению украинских чиновников режима Януковича, в том числе – бывшему министру внутренних дел Захарченко и его бывшему доверенному лицу Виктору Зубрицкому», - сказал Скибицкий.

По его словам, оперативная информация по этому поводу передана СБУ для дальнейшего реагирования и принятия соответствующих мер

Как сообщал УНИАН, Скибицкий ранее заявлял, что российские спецслужбы попытаются использовать «крестный ход», организованный Украинской православной церковью Московского патриархата, для дестабилизации ситуации в Украине, чтобы углубить раскол в обществе на религиозной основе.

В начале июля в Тернопольской и Донецкой областях стартовал «крестный ход за мир», организованный УПЦ МП. Участники шествия в конце июля планируют прибыть в Киев.

11 июля председатель Верховной Рады Андрей Парубий призвал правоохранительные органы не допустить провокаций в Киеве со стороны некоторых участников «крестного хода».

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