Разведка узнала о привлечении людей Януковича к провокациям во время "крестного хода"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга.

«Особое внимание (в ходе так называемой «крестного хода» - УНИАН) будет уделяться информационно-психологическому воздействию на население нашей страны за счет негативного освещения событий в пророссийских СМИ. Цель таких мероприятий заключается в формировании негативного имиджа Украины перед мировым сообществом», - отметил он.

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«Согласно полученной информации, особая роль в организации провокационных действий отводится окружению украинских чиновников режима Януковича, в том числе – бывшему министру внутренних дел Захарченко и его бывшему доверенному лицу Виктору Зубрицкому», - сказал Скибицкий.

По его словам, оперативная информация по этому поводу передана СБУ для дальнейшего реагирования и принятия соответствующих мер

Как сообщал УНИАН, Скибицкий ранее заявлял, что российские спецслужбы попытаются использовать «крестный ход», организованный Украинской православной церковью Московского патриархата, для дестабилизации ситуации в Украине, чтобы углубить раскол в обществе на религиозной основе.

В начале июля в Тернопольской и Донецкой областях стартовал «крестный ход за мир», организованный УПЦ МП. Участники шествия в конце июля планируют прибыть в Киев.

11 июля председатель Верховной Рады Андрей Парубий призвал правоохранительные органы не допустить провокаций в Киеве со стороны некоторых участников «крестного хода».