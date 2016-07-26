В Нацполиции предложили участникам "крестного хода" проехать на автобусах, те не хотят (фото)

Она предложила им ехать в Киев автобусами, написала на своей странице в Facebook журналистка Анастасия Магазова.

"Приезжала Хатия Деканоидзе. Сказала, что безопасность для нее превыше всего. Предлагает верующим проехать на автобусах, они против", - говорится в сообщении.

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По словам журналистки, один из священников заявил, что полиция защищает участников гей-парадов, а не православных.

Как сообщал УНИАН, ранее советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что по маршруту «крестного хода» на трассе в Киево-Святошинском районе найдены две закладки гранат и дымовые шашки.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что представители правоохранительных органов заблокировали проход «крестного хода» Украинской православной церкви Московского патриархата по улицам Киева.