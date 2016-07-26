Умер известный историк Орест Субтельный

По этому поводу президент Петр Порошенко выразил соболезнования родным и близким Ореста Субтельного, сообщили в пресс-службе главы государства.

«Примите мои искренние соболезнования в связи с невосполнимой утратой – смертью Ореста Субтельного – человека, который внес неоценимый вклад в обретение истории Украинского государства», - говорится в сообщении.

Порошенко отметил, что великий ученый написал свой труд «Украина: история» именно тогда, когда она была наиболее нужна. «Склоняю голову в глубокой скорби и скорблю вместе с вами. Светлая память об Оресте Мирославовиче навсегда останется в наших сердцах», - сказал глава государства.

В 1992 году Орест Субтельный был избран зарубежным членом НАН Украины, а 22 декабря 2006 года ему присвоено звание Почетного доктора Дипломатической академии при МИД Украины.

Наибольшее признание Оресту Субтельному принесла работа «Украина: История», впервые опубликованная в 1988 году издательством Торонтского университета. Она была признана одной из самых влиятельных и важных книг, которые были опубликованы Университетом Торонто за 100 лет его существования.

Орест Субтельный ушел из жизни 24 июля. Он будет похоронен в Торонто в Канаде.