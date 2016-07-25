Движение в центре Киева перекрыто: эксперты исследуют место убийства Шеремета (фото)
Улицу Богдана Хмельницкого в центре Киева перекрыли сотрудники внутренних органов.
Об этом сообщает Информатор.
Сотрудники патрульной полиции и представители других правоохранительных ведомств проводят следственные действия в деле подрыва автомобиля, в котором находился журналист "Украинской правды" Павел Шеремет.
В свою очередь "Украинская правда" сообщает, что 7 специалистов, среди которых и иностранные, проводят экспертизу на углу ул. Богдана Хмельницкого и Франко, изучают мостовую.
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Как известно, ранее на помощь в расследовании пригласили представителей ФБР из США.
Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб 20 июля в центре Киева в результате взрыва автомобиля. Автомобиль принадлежал руководителю издания "Украинская правда" Алене Притуле, но ее в машине не было.
Полиция квалифицирует гибель журналиста как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей.
К расследованию убийства подключились специалисты ФБР США.
22 июля в СМИ появилось видео с камер наблюдения, из которого видно, как мужчина и женщина минируют автомобиль Притулы.