Движение в центре Киева перекрыто: эксперты исследуют место убийства Шеремета (фото)

Об этом сообщает Информатор.

Сотрудники патрульной полиции и представители других правоохранительных ведомств проводят следственные действия в деле подрыва автомобиля, в котором находился журналист "Украинской правды" Павел Шеремет.

В свою очередь "Украинская правда" сообщает, что 7 специалистов, среди которых и иностранные, проводят экспертизу на углу ул. Богдана Хмельницкого и Франко, изучают мостовую.

Читайте такжеВсе подробности убийства Шеремета: версии, свидетельства очевидцев и реакция общества (фото, видео)

Как известно, ранее на помощь в расследовании пригласили представителей ФБР из США.