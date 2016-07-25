Движение в центре Киева перекрыто: эксперты исследуют место убийства Шеремета (фото)

14:03, 25 июля 2016
Общество
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Улицу Богдана Хмельницкого в центре Киева перекрыли сотрудники внутренних органов.

Шеремет, машина / Фото УП

Об этом сообщает Информатор.

Сотрудники патрульной полиции и представители других правоохранительных ведомств проводят следственные действия в деле подрыва автомобиля, в котором находился журналист "Украинской правды" Павел Шеремет.

В свою очередь "Украинская правда" сообщает, что 7 специалистов, среди которых и иностранные, проводят экспертизу на углу ул. Богдана Хмельницкого и Франко, изучают мостовую.

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Как известно, ранее на помощь в расследовании пригласили представителей ФБР из США.

Шеремет, машина / Фото Информатор

Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб 20 июля в центре Киева в результате взрыва автомобиля. Автомобиль принадлежал руководителю издания "Украинская правда" Алене Притуле, но ее в машине не было.

Полиция квалифицирует гибель журналиста как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей.

К расследованию убийства подключились специалисты ФБР США.

22 июля в СМИ появилось видео с камер наблюдения, из которого видно, как мужчина и женщина минируют автомобиль Притулы.

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