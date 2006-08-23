В Полтаве открыта мемориальная доска Симону Петлюре

Сегодня в Полтаве руководители города и председатель Полтавской областной государственной администрации Валерий АСАДЧЕВ открыли мемориальную доску известному полтавчанину Симону Петлюре.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Украинской народной партии, доска установлена на здании бывшей Полтавской духовной семинарии по ул.Сковороды (в настоящее время Аграрная академия), где с 1895 по 1902 годы С.Петлюра учился на священника.

Губернатор считает мемориальную доску «лишь первым шагом к восстановлению исторической справедливости». На сегодняшней торжественной церемонии В.АСАДЧЕВ сообщил, что в ближайшее время запланировано провести конкурс на лучший проект памятника С.Петлюре, переименовать в его честь улицу и усилить информационную работу среди общины для восстановления достоверных данных о деятельности С.Петлюры.

Всеукраинским обществом «Просвита» им. Т.Шевченко, председателем которого является член УНП Павел МОВЧАН, уже несколько лет проводятся научные слушания о деятельности С.Петлюры.