Дмитрий Комаров рассказал об украинских Мальдивах

«Участие в проекте стало очень важным событием в моей жизни, потому что он позволил посмотреть на родные места с другого ракурса, – говорит Дмитрий Комаров. – Я бываю в самых необычных точках планеты, а оказывается в 30 километрах от Киева можно увидеть удивительные места, которые поражают своей красотой».

Кроме того, путешественник назвал свои самые любимые туристические уголки Украины. Так, по версии Дмитрия Комарова, самым экстремальным местом страны являются Карпаты, самым душевным – Букский каньон, а вот самым романтичным – Джарылгач – остров-коса неподалёку от Скадовска.

«Джарылгач можно смело назвать украинскими Мальдивами. Правда Мальдивами для тех, кто не боится жить без благ цивилизации, не в 5-звёздочном отеле, – рассказал Дмитрий Комаров. – Около 10 лет назад мы с друзьями ездили туда – на катере добирались на Джарылгач со Скадовска и разбивали там палатки. Это место идеально для ныряния с трубкой, а также для занятий кайтингом. А ещё там находится заповедник – Джарылгачский природный парк. Там запросто можно встретить диких животных, например, косулей».

Путешественник также отметил, что мечтает увидеть, как выглядят с высоты птичьего полёта горнолыжные курорты Драгобрат, Пилипец и Гемба, куда он неоднократно ходил в походы, а также Южный Буг, где в своё время он сплавлялся на каяках и байдарках.

Напомним, «Моя країна. Прекрасна і незалежна» – партнерский проект «Першої приватної броварні» и канала «1+1», в котором показаны урбанистические и природные пейзажи Украины, снятые с высоты 500 метров в разное время года. Часто это места, обычно недоступные для человеческих глаз. Телезрители узнают малоизвестные факты об Украине, о природных богатствах, индустриальном наследии и о людях, которые живут в стране. Видеосюжеты будут транслироваться в течение года и завершатся к 25-й годовщине независимости Украины. Также к этому времени можно будет увидеть результаты совместной деятельности украинцев, «Першої приватної броварні» и канала «1+1» – масштабную тревел-карту страны.

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