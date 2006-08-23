Праздничный фейерверк в честь 15-й годовщины независимости Украины

26 августа в 22-00 в честь 15-й годовщины независимости Украины в городе Киеве предусмотрено проведение праздничного фейерверка из пяти огневых позиций: Соломенский район – стадион Национальной академии обороны Украины; Шевченковский район – Владимирская гора; Печерский район – стадион Киевского военного лицея им. Богуна; Деснянский район – сквер на проспекте В. Маяковского; Днепровский район – парк Победа.

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