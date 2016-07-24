В Ужгороде на помойке нашли тысячу патронов и гранату (фото)
16:29, 24 июля 2016Общество
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Ужгородский отдел полиции выясняет обстоятельства обнаружения 1080 патронов калибра 5,45 мм с маркировкой "ТС-ГС" и гранаты "ВМГ-К".
Все 1080 патронов калибра 5,45 мм были упакованы в закрытом цинковом ящике / zk.npu.gov.ua
На службу «102» позвонил житель Ужгорода и сообщил, что на помойку на улице Капушанской неизвестные выбросили патроны и гранату, сообщает отдел коммуникации полиции Закарпатской области.
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Находку изъято и направлено на исследование / zk.npu.gov.ua
«Следственно-оперативная группа на месте происшествия выяснила, что арсенал был спрятан в старой автомобильной покрышке. Все 1080 патронов калибра 5,45 мм были упакованы в закрытом цинковом ящике. Граната «ВМГ-К» находилась рядом», - говорится в сообщении.
Как отмечается, опасная находка изъята и направлена на исследование.
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