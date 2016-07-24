В Ужгороде на помойке нашли тысячу патронов и гранату (фото)

На службу «102» позвонил житель Ужгорода и сообщил, что на помойку на улице Капушанской неизвестные выбросили патроны и гранату, сообщает отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

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«Следственно-оперативная группа на месте происшествия выяснила, что арсенал был спрятан в старой автомобильной покрышке. Все 1080 патронов калибра 5,45 мм были упакованы в закрытом цинковом ящике. Граната «ВМГ-К» находилась рядом», - говорится в сообщении.

Как отмечается, опасная находка изъята и направлена на исследование.