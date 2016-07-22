В Черниговской области осудили мошенника, который выдал себя за волонтера

Об этом сегодня сообщает пресс-служба прокуратуры Черниговской области.

Согласно сообщению, Прилуцкий горрайонный суд признал виновным подозреваемого в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество).

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Установлено, что обвиняемый, находясь в г. Святогорске Донецкой области, выдав себя за волонтера, уговорил местную жительницу переехать в г. Прилуки, пообещав ей помощь с жильем и трудоустройством, имея при этом целью завладеть принадлежащей ей квартирой. В дальнейшем, злоупотребляя доверием потерпевшей, убедил ее выдать ему доверенность на право продажи принадлежащей ей квартиры в г. Краматорск Донецкой области, заверив, что денежные средства от реализации квартиры перечислит на ее банковский счет. Поскольку женщина считала мошенника волонтером и доверяла ему, то согласилась на его помощь.

Получив право распоряжаться квартирой потерпевшей, мужчина продал ее за 90 тыс. грн и присвоил деньги.