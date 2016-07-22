Жительнице Харьковщины грозит до 5 лет за то, что оставила малолетнего ребенка у няни

Как сообщает пресс-служба Главного управления полиции в Харьковской области, 7 июля к работникам Слободского отдела полиции обратилась 49-летняя харьковчанка. Женщина, предоставляющая услуги няни, рассказала, что через Интернет к ней обратилась молодая женщина с просьбой присмотреть за ее сыном Богданом возрастом 2,5 года. Через несколько дней мать исчезла и перестала выходить на телефонную связь.

Мальчик в течение двух недель с 19 июня жил у 49-летней женщины.

Затем она обратилась на прием к участковому инспектору Слободского отдела полиции.

"Ребенка доставили в больницу, где он находится до настоящего времени", - добавляют в полиции, не указывая причину госпитализации.

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Через 4,5 часа после публикации сообщения о розыске родителей мальчика полиция сообщила, что мать малолетнего Богдана нашлась.

22-летняя уроженка Изюма Харьковской области "проходила стажировку в одной из фирм на проспекте Гагарина".

Полицейские доставили молодую мать в отдел полиции. Она пояснила, что воспитывала сына самостоятельно.

"В Харькове снимает комнату, денег на жизнь постоянно не хватает, поэтому и решила временно оставить ребенка няне", - передают правоохранители объяснения женщины.

Открыто уголовное производство по ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, относительно которого установлена опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.