В Харькове неизвестные похитили 6-летнего ребенка - полиция

Как сообщили УНИАН в пресс-службе патрульной полиции Харькова, происшествие случилось сегодня, 9 июля, около 11:00 на улице Старошишковской в Киевском районе.

По данным полиции, женщина гуляла вдоль дома с 6-летним мальчиком, когда к ним подъехал автомобиль темного цвета "Фольксваген Вента" с номерами черного цвета.

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Из него вышли девушка и мужчина, одетый в камуфляжную одежду. Они резко вырвали мальчика и посадили его в автомобиль. Женщина пыталась остановить транспортное средство, перегородив ему дорогу, и водитель «толкнул ее передней частью автомобиля».

Патрульные полицейские на месте происшествия установили, что женщина является гражданской женой отца ребенка. Ее госпитализировали в больницу неотложной помощи с многочисленными ушибами мягких тканей, травмой живота и подозрением на сотрясение мозга.

Автомобиль с похитителями и мальчиком поехал в направлении центра города. Обстоятельства происшествия выясняются.