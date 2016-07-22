Финалистами конкурса на проведение "Евровидения-2017" стали Киев, Одесса и Днепр (видеопрезентации)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила заместитель гендиректора НТКУ Виктория Романова после заседания организационного комитета по вопросам подготовки и проведения в Украине в 2017 году песенного конкурса «Евровидение».

"Это - столица Украины Киев - это Днепр, и это южная столица - Одесса", - сказала она.

Как сообщил министр культуры Евгений Нищук, члены оргкомитета решили, что в финале конкурса примут участие три города, а не два, как планировалось ранее.

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Как сообщал УНИАН, украинская певица Джамала победила на конкурсе «Евровидение-2016», который состоялся 14 мая в Стокгольме.

Таким образом, следующее «Евровидение» будет принимать Украина.

Желание принять у себя международный конкурс выразили Киев, Днепр, Львов, Одесса, Харьков и Херсон.

Кабинет министров объявил конкурс среди городов, претендующих на проведение «Евровидения-2017».