Гройсман про убийство Шеремета: результаты расследования должны быть публичными

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Гройсман заявил, открывая заседание правительства.

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"Силовые структуры все понимают свою исключительную ответственность, понимают, что это очень непростое дело, что серьезно организовано все то, что касалось этого ужасного убийства... Я хотел бы только одного - чтобы это расследование, результаты его были, если это возможно, публичными", - сказал Гройсман.

Вместе с тем он отметил, что считает правильным привлечение к расследованию этого преступления иностранных правоохранительных структур.

Члены правительства минутой молчания почтили память Шеремета.

Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб 20 июля в центре Киева в результате взрыва автомобиля.

Полиция квалифицирует гибель Шеремета как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей.

Президент Украины Петр Порошенко попросил помощи у международных партнеров и обсудил с Посольством США в Украине привлечение к следственной группе экспертов ФБР, которые имеют уникальные методы в исследовании взрывной техники.

Вскоре Госдепартамент США заявил, что ФБР подключилось к расследованию убийства Шеремета.

Сегодня в Киеве в Украинском доме проводится церемония прощания с погибшим журналистом.

Похороны Шеремета состоятся завтра на его родине - в Минске.