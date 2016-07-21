Суд арестовал двух экс-прокуроров Крыма за вымогательство взятки

Об этом сообщает Крым.Реалии.

Судебное заседание проходило в закрытом режиме.

Суд определил залог в размере 826 тысяч гривен. Экс-прокурор был взят под стражу в зале суда сотрудниками СБУ.

Ранее, 21 июля, аналогичное решение было вынесено в отношении экс-прокурора АРК Вадима Букрея. Обоим экс-прокурорам выдвигают подозрения в вымогательстве взятки у экс-депутата Верховной Рады Крыма Василия Ганиша, подозреваемого в государственной измене.

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По информации СБУ, правоохранители задокументировали, что процессуальные руководители дела требовали у экс-депутата 45 тысяч долларов за изменение статьи обвинения на менее тяжкую. Во время «торгов» сумма уменьшилась до 15 тысяч долларов. Обоим бывшим работникам прокуратуры Крыма объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 368 Уголовного кодекса Украины.