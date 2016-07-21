Штаб АТО: количество обстрелов боевиков не уменьшается, есть жертвы среди жителей Донбасса

Об этом сообщается в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 06:00 21 июля, опубликованном в Facebook.

Больше всего, 33 обстрела, зафиксировано на Донецком направлении. Из запрещенной Минскими соглашениями 122-мм артиллерии противник бил по Авдеевке, Семигорье, Кодеме и Каменке, а с 120 и 82 мм минометов - по Даче, Новгородском, Зайцевому и Авдеевке. Также, минометы калибра 82 мм оккупанты применили по нашим защитникам в Майорскую и Троицком. Из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов враг стрелял по нашим укреплениям в Авдеевке, Новгородскому, Луганскому и Зайцевому.

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На Мариупольском направлении зафиксирован 31 случай нарушения режима прекращения огня. В частности, из 122-мм самоходных установок и 120 мм минометов обстреляны наши опорные пункты в Водяном и Талаківці. Кроме этого, минометы калибра 120 и 82 мм враг задействовал в Широкиному и Красногоровке, а возле Марьинки и Гнутового - активизировались вражеские снайперы. Также, на Донетчине оккупанты использовали бронетехнику, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, зенитные установки и стрелковое оружие.

На Луганщине враг 6 раз обстреливал украинских армейцев из гранатометов и стрелкового оружия в Новоолександрівці и Станицы Луганской.

Незаконные вооруженные формирования ОРДО обстреляли юго-восточные окраины Авдеевки. Огонь велся с направлений населенных пунктов Каштановое, Минеральное, Яковлевка, Спартак и из Аэропорта. НЗФ использовали запрещенные Минскими соглашениями ствольную артиллерию калибром 122 мм и минометы калибром 82 мм (представителями украинской стороны СЦКК зафиксировано 60 разрывов боеприпасов), а также СПГ, РПГ, АГС, вооружение БМП и стрелковое оружие.

В результате этих обстрелов были повреждены жилые дома местных жителей, линии электропередач, через которые обеспечивается электроснабжение города Авдеевки. Таким образом населенный пункт остался без света и воды.

В этот день не обошлось без жертв. Так, местный житель 1997 года рождения получил несовместимое с жизнью ранение головы.

На Луганском направлении представители НЗФ ОРЛО осуществили обстрелы территории, подконтрольной силам АТО, от разрушенного автомобильного моста до пешеходного моста в пгт Станица Луганская. Огонь они вели с направления села Дачное, памятника Князю Игорю и блокпосту перед пешеходным мостом.

Следует отметить, что в этот раз НЗФ использовали вооружение БМП, автоматические и противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

О эти случаи нарушения режима прекращения огня представители украинской стороны СЦКК сообщили наблюдателям СММ ОБСЕ.