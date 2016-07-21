В Днепре выявили новую схему телефонного мошенничества

"Вчера мы выявили новую схему. Мошенники звонят руководителям предприятий (контакты можно взять в Едином реестре), представляются налоговой службой и требуют срочно перевести деньги, иначе они идут к ним с проверкой", - сообщил на своей странице в Facebook советник главы Днепропетровской области Дмитрий Дубилет.

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"А вдруг коррупция в нашей стране давно уже побеждена, а все слухи о коррупции из-за таких вот мошенников?", - иронизирует он.

Как сообщал УНИАН, в июне прокуратура Днепропетровской области разоблачила двух жителей города, которые через объявления об интернет-продаже в течение года обманули 20 человек на сумму 1 млн грн.