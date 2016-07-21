Amnesty International и HRW рассказали о пытках над задержанными с обеих сторон конфликта на Донбассе

Об этом говорится в докладе Amnesty International и Human Rights Watch, опубликованном сегодня.

Доклад "Тебя не существует. Произвольные задержания, насильственные исчезновения и пытки на востоке Украины" базируется на данных 40 интервью с жертвами насилия и членами их семей, свидетелями, адвокатами жертв и другими. Amnesty International и Human Rights Watch зафиксировали 9 случаев незаконного длительного содержания украинскими властями гражданских лиц под стражей, включительно с насильственными исчезновениями, в неофициальных местах содержания, и 9 случаев незаконного длительного содержания гражданских лиц под стражей пророссийскими сепаратистами. Большинство случаев датируются 2015 и первой половиной 2016 годов.

"Пытки и секретное содержание под стражей не является забытыми или неизвестными практиками в Украине. Они происходят именно сейчас, с обеих сторон конфликта. Страны, оказывающие поддержку любой из сторон, это прекрасно знают. Они не должны закрывать глаза на это отвратительное насилие", ― отмечает заместитель директора Amnesty International в Европе и Центральной Азии Денис Кривошеев.

Amnesty International и Human Rights Watch пришли к выводу, что украинские власти и проукраинские военные группировки задерживали гражданских лиц по подозрению в связи или поддержке пророссийских сепаратистов, в то время как сепаратисты задерживали гражданских лиц по подозрению в поддержке или шпионаже в пользу украинской власти.

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В одном из случаев 39-летнего "Вадима" задержали и подвергали пыткам представители сначала одной стороны, а затем другой. В апреле 2015 года вооруженные лица схватили его на контрольно-пропускном пункте украинских сил, надели ему на голову мешок и допрашивали его о возможных связях с пророссийскими сепаратистами. Вадим провел более 6 недель в неволе, большинство времени ― на объекте, который по свидетельствам, находился под контролем СБУ. Допросчики подвергали его пыткам с помощью электрошока, прожигали его кожу сигаретами, били, требуя признаться в том, что он работает на пророссийских сепаратистов.

После того, как его отпустили, Вадим вернулся в Донецк, где его схватили де-факто местные власти. И, в свою очередь, заподозрили Вадима в том, что во время заключения его завербовала СБУ. Как утверждают авторы доклада, он провел более двух месяцев под стражей без связи с внешним миром в неофициальной тюрьме в центре Донецка, где похитители также били его и обращались с ним жестоко.

"В некоторых случаях содержание под стражей могло рассматриваться как насильственное исчезновение, потому что власти отказывались сообщить о задержании лица или отказывалась предоставить родственникам информацию об их местонахождении и дальнейшей судьбе. Многие из этих задержанных пострадали от пыток и других форм жестокого обращения. Некоторым из тех, кого травмировали во время содержания под стражей, отказывали в медицинской помощи", - заявляют правозащитники.

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Они указывают, что почти в каждом из 18 исследованных случаев освобождение задержанных в определенный момент рассматривалось в контексте обмена пленными. Однако серьезное их беспокойство вызывает факт задержания обеими сторонами гражданских лиц с целью использования их в качестве "разменной монеты". "Такие задержания могут трактоваться как захват заложников, что является военным преступлением", - отмечают в Amnesty International и HRW.

По их данным, в 3 случаях насильственных исчезновений лиц, которых задержала СБУ на подконтрольной Украине территории, держали в неофициальном заключении от 6 недель до 15 месяцев. Одно лицо освободили во время обмена пленными, а двух ― без решения суда.

Правозащитники пришли к выводу, что незаконные содержания под стражей без официального признания факта задержания происходили в зданиях СБУ в Харькове, Краматорске, Изюме и Мариуполе. Доклад ООН от июня 2016 года также отметил помещения СБУ в Харькове как возможное место неофициального содержания под стражей.

Amnesty International и HRW получили информацию от многих источников, что 16 человек, возможно, до сих пор тайно содержатся под стражей в здании СБУ в Харькове. В письме Amnesty International и HRW СБУ опровергла существование каких-либо мест содержания под стражей, кроме их официального центра содержания под стражей в Киеве, и сообщила, что не имеет информации относительно зафиксированных возможных нарушений СБУ.

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"Заявления о практике тайного содержания под стражей в Украине ― веские и серьезные, и заслуживают тщательного расследования. Украинская власть должна признать это; а те страны, которые оказывают международную поддержку, должны быть решительными в своих призывах прекратить такие действия", ― сказал Кривошеев из Amnesty International.

В свою очередь в "ДНР" и "ЛНР", как отмечают авторы доклада, "местные службы безопасности, которые действуют без каких-либо сдерживающих механизмов", незаконно задерживают гражданских лиц, а в некоторых случаях пытают их. Жители Донецка и Луганска описывают соответствующие де-факто силовые структуры, организации, которые имеют наибольшую власть и вселяют страх в жителей самопровозглашенных республик.

Как отмечают правоохранители, люди, которых удерживают противоборствующие стороны на востоке Украины, защищены международным правом прав человека и международным гуманитарным правом, которым прямо запрещены незаконное содержание под стражей, пытки и другие виды жестокого обращения. Международные стандарты требуют расследования заявлений о пытках и других видах жестокого обращения, и, при достаточных доказательствах, виновные должны понести ответственность. Задержанные должны быть обеспечены надлежащими: количеством еды, воды, одежды, условиями содержания и медицинской помощью.

"Украинские власти и де-факто власти в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках должны немедленно прекратить насильственные исчезновения и незаконные содержания под стражей без связи с внешним миром, а также применять на практике принципы, которые не допускают пыток и других видов жестокого обращения с задержанными. Все стороны конфликта должны обеспечить осведомленность подконтрольных им силам о последствиях насилия в отношении задержанных в соответствии с международного права", - заявили Amnesty International и HRW.