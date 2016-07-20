Минюст откроет все свои реестры для НАПК

Министерство юстиции Украины и Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции подписали меморандум о сотрудничестве и обмене информацией.

Как передает корреспондент УНИАН, документ подписали министр юстиции Павел Петренко и председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталья Корчак.

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По словам Петренко, меморандум предусматривает объединение усилий по подключению НАПК ко всем без исключения реестрам, которыми оперирует министерство. «Это очень важный шаг, потому что на самом деле, чтобы эффективно происходили превенция и мониторинг деятельности и жизни государственных служащих, у агентства должен быть инструмент в виде доступа ко всем реестрам Министерства юстиции», - сказал министр.

Он отметил, что речь идет, в частности, о реестре данных недвижимости, бизнеса, доверенностей, антикоррупционном реестре. «Так же – электронная система декларирования, которая оперируется НАПК, которая будет запущена в ближайшее время, она является эффективной, когда синхронизируется с теми реестрами, которые есть в Министерстве юстиции и других органах государственной власти», - подчеркнул Петренко и заверил, что его ведомство будет всячески способствовать НАПК относительно оперирования указанными реестрами.

Как сообщал УНИАН, 27 июля прошлого года состоялось подписание Меморандума о сотрудничестве и обмене информацией между Министерством юстиции, Национальным антикоррупционным бюро и Министерством внутренних дел с целью консолидации усилий в части предупреждения, выявления, прекращения, расследования и раскрытия коррупционных правонарушений.