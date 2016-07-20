Правоохранители вывезли с места инцидента машину, в которой погиб Шеремет

Как передает корреспондент УНИАН, с места инцидента на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франка также были убраны все обломки.

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Сотрудники полиции начали снимать ограждение. На пересечении улиц Хмельницкого и Франко, вдоль улицы Франка частично возобновлено движение транспорта.

Люди начали нести цветы к месту гибели журналиста.

Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб сегодня утром в центре Киеве в результате взрыва автомобиля. Автомобиль принадлежал руководителю издания "Украинская правда" Елене Притуле, но ее в машине не было. Полиция квалифицирует гибель Шеремета как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц.