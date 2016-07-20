Журналист Ганапольский получил украинское гражданство

Об этом на своей странице в Facebook cообщил глава Администрации президента Борис Ложкин.

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"В конце рабочего дня пообщался с Матвей Ганапольский. Поздравил его с получением украинского паспорта. Обменялись мнениями о развитии украинских СМИ", - написал Ложкин.

Матвей Ганапольский - российский и украинский журналист, сотрудничал с радиостанцией "Эхо Москвы" с 1991 года.

Работал на "Радио Вести", а также сотрудничал с крымскотатарским каналом ATR и грузинским ПИК.