Журналист Ганапольский получил украинское гражданство
08:15, 20 июля 2016Общество
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Журналист Матвей Ганапольский получил гражданство Украины.
Ганапольский получил украинское гражданство / svoboda.org
Об этом на своей странице в Facebook cообщил глава Администрации президента Борис Ложкин.
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"В конце рабочего дня пообщался с Матвей Ганапольский. Поздравил его с получением украинского паспорта. Обменялись мнениями о развитии украинских СМИ", - написал Ложкин.
Матвей Ганапольский - российский и украинский журналист, сотрудничал с радиостанцией "Эхо Москвы" с 1991 года.
Работал на "Радио Вести", а также сотрудничал с крымскотатарским каналом ATR и грузинским ПИК.
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