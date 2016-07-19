Правозащитники сообщили о попытке ФСБ забрать на допрос семью проукраинской активистки из Ялты

Об этом сообщает Крымкая правозащитная группа на своей странице в Facebook.

"Дочь Ларисы Китайской сообщила КПГ, что сотрудники ФСБ сейчас пытаются забрать Ларису, ее мужа и двух членов семьи на допрос. При разговоре с ней они поясняют, что забирают на допрос в связи экстремистскими высказываниями в социальных сетях", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что накануне вечером в ее квартире в Ялте был проведен обыск.

Как сообщал УНИАН, 18 июля в Ялте сотрудники ФСБ России задержали проукраинскую активистку Ларису Китайскую. Ее дочь сообщила, что сотрудники ФСБ обвинили Китайскую в сепаратизме.