В детских садах Харьковской области откроют полторы тысячи дополнительных мест

В частности, был подписан меморандум между "ЮНИСЕФ-Украина" и Департаментом образования и науки Харьковской областной госадминистрации (ОГА), который закрепил обязанности обеих сторон в реализации масштабного образовательного проекта, передает 057.ua.

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Как сообщила первый заместитель председателя Харьковской ОГА Юлия Светличная, международная организация планирует выделить на реализацию проекта в Харьковской области около миллиона долларов.

"Эти средства будут направлены на создание новых групп в детских садах тех населенных пунктов, где проживает самое большое количество переселенцев. Кроме того, в рамках проекта будут отремонтированы, укомплектованы мебелью и оснащены учебным оборудованием и спортивным инвентарем около 30 детских садов. Все ремонты планируется выполнить до конца года, оборудование учебные заведения получат уже в сентябре", - рассказала Светличная.

Новое спортивное оборудование в рамках проекта получат также 63 школы области. Это новые маты, канаты, теннисные столы, мячи, футбольные ворота и баскетбольные кольца, а также другой инвентарь.

15 июля спортивные принадлежности в рамках проекта получили первые школы: две - в городе Первомайский и две – в Первомайском районе.

Проект ЮНИСЕФ реализуется в пяти областях: Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Запорожской и Харьковской.

"Наш проект предусматривает помощь детям раннего возраста, поддержку детских садов, спорта, а также вовлечение детей в социально-общественную жизнь. Кроме того, он включает инициативы, благодаря которым молодежь может проявить свои лидерские качества. Все эти 4 компонента будут развиваться в Харьковской области", - рассказала Координатор по чрезвычайным ситуациям ЮНИСЕФ в Украине Наташа Стойковская.