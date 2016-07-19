Появилось видео, как в Житомире активисты не пропустили "крестный ход" УПЦ МП

Видеозапись на своем YouTube-канале опубликовал ТСН.

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"Сначала люди просили чиновников добиться этого через суд. Но там решение об изменении маршрута принять не успели. Люди с хоругвями уже стояли под Житомиром. Тогда активисты заблокировали им путь", - говорится в описании к видео.

Как сообщал УНИАН, в начале июля в Тернопольской и Донецкой областях стартовал «крестный ход за мир», организованный Украинской православной церковью Московского патриархата. Участники шествия в конце июля планируют прибыть в Киев.

11 июля председатель Верховной Рады Андрей Парубий призвал правоохранительные органы не допустить провокаций в Киеве со стороны некоторых участников «крестного хода».