Появилось видео, как в Житомире активисты не пропустили "крестный ход" УПЦ МП
В Житомире 18 июля активисты перекрыли дорогу, чтобы не пропустить возле воинской части так называемый "крестный ход", организованный Украинской православной церковью Московского патриархата.
Видеозапись на своем YouTube-канале опубликовал ТСН.
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"Сначала люди просили чиновников добиться этого через суд. Но там решение об изменении маршрута принять не успели. Люди с хоругвями уже стояли под Житомиром. Тогда активисты заблокировали им путь", - говорится в описании к видео.
Как сообщал УНИАН, в начале июля в Тернопольской и Донецкой областях стартовал «крестный ход за мир», организованный Украинской православной церковью Московского патриархата. Участники шествия в конце июля планируют прибыть в Киев.
11 июля председатель Верховной Рады Андрей Парубий призвал правоохранительные органы не допустить провокаций в Киеве со стороны некоторых участников «крестного хода».