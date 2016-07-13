В МВД обещают обеспечить правопорядок во время "крестного хода" в Киеве

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на брифинге в Киеве, отвечая на вопросы журналистов.

«Только что закончилось совещание вместе со Службой безопасности. Мы контролируем каждый день, каждый шаг, чтобы не допустить провокаций», - сказал Аваков.

По его словам, на данный момент из Тернопольской области в сторону Киева направляются около 150 паломников, со стороны Харькова - около 1,5 тыс.

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«Сейчас мы не наблюдаем среди них «московских десантников», парней в спортивной форме. Подавляющее большинство - это женщины, дети, пенсионеры», - отметил Аваков, добавив, что сопровождают колонны 250 сотрудников полиции.

Всего же, по данным министра, к охране правопорядка планируется привлечь 2,5 тыс. полицейских.

«Киевлянам не за что переживать, за что переживаем мы. Чтобы это не было использовано для теракта или какой-то бузы, мы работаем над предотвращением этого. Я очень прошу радикальные организации остыть - у государства хватит возможности, чтобы купировать ситуацию», - подчеркнул Аваков.

В свою очередь, начальник полиции Киева Андрей Крищенко отметил, что, кроме столичных полицейских, для охраны правопорядка будут задействованы приданные силы, поскольку анонсированная количество участников акции может составить до 20 тыс. лиц.

Как сообщалось, в начале июля в Тернопольской и Донецкой областях стартовала «крестный ход за мир», организованная Украинской православной церковью Московского патриархата. Участники шествия в конце июля планируют прибыть в Киев.

11 июля председатель Верховной Рады Андрей Парубий призвал правоохранительные органы не допустить провокаций в Киеве со стороны некоторых участников «крестного хода».