Изменить название Горишних Плавней уже невозможно - Вятрович

Об этом в интервью ТСН заявил директор Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович.

Он заверил, что медлить с процессом декоммунизации и других изменений не стоит, а люди быстро адаптируются к новым реалиям.

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"Любые эффективные изменения возможны только, если они быстрые, потому что затягивание, особенно в отношении реформ, ни к чему хорошему не приводит. Относительно того, как будут привыкать, ну можно привести более старый пример. Если вы поедете на Майдан Независимости и спросите, где расположена площадь Октябрьской революции, то никто вам и не ответит. А более актуальный пример – это город Ильичевск, который буквально еще прошлым летом боролся за то, чтобы оставить название, а в конце прошлого года был переименован в Черноморск и в этом году уже отмечал День города под новым названием. Все счастливы и изготавливают новые бренды под Черноморск и никаких негативных запросов нет. Люди к этому привыкли и радуются", - пояснил он.

Вятрович отметил, что так же стоит воспринимать ситуацию и властям, и жителям Горишних Плавней.

"Я думаю, что так же мы должны поступить и надеюсь, что хватит ума местной власти и общественности относительно Горишних Плавней, которые получили наиболее узнаваемый бренд в Украине и имеют огромный туристический потенциал, который может быть инвестицией в развитие всего города. К сожалению, сейчас местная власть продолжает бороться и подстрекать местных жителей разговорами, что они будут через суды оспаривать и возвращать предыдущее название или придумывать новое. Ничего на самом деле этого уже невозможно. Следовало бы воспользоваться необычайной популярностью этого очень красивого и узнаваемого нового бренда", - сказал руководитель ИНП.