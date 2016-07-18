Президент Израиля приедет в Киев на мероприятия к 75-й годовщине трагедии Бабьего Яра

Об этом, как сообщили УНИАН в пресс-службе аппарата Верховной Рады, на встрече со спикером парламента Андреем Парубием заявил чрезвычайный и полномочный посол Государства Израиль в Украине Элиав Белоцерковски.

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Во время визита президента Израиля в Киев предусмотрено его выступление в Верховной Раде. Также на повестке дня двусторонних отношений визит в Украину спикера Кнессета Юлия Эдельштейна.

В свою очередь председатель Верховной Рады проинформировал посла о необходимости согласования даты визита в соответствии с графиком сессионной работы парламента и подтвердил приглашение Эдельштейну.

Спикер подчеркнул, что подписание Меморандума о сотрудничестве между Верховной Радой и Кнессетом Израиля будет способствовать углублению сотрудничества. Также, по его словам, в этом контексте важным является вопрос ратификации Украиной Договора с Израилем о социальном обеспечении и Договора о временном трудоустройстве украинских рабочих в некоторых секторах экономики Израиля. «Мы рассмотрим документы в парламенте, поддержим и ратифицируем соглашение», - сказал он.

Парубий также отметил высокий уровень взаимопонимания и доверия между Украиной и Израилем, активное сотрудничество на уровне парламентских групп дружбы. Он подчеркнул, что для Украины «очень важна дипломатическая поддержка Израиля, как и большинства стран мира, в условиях российской агрессии».