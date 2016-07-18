Во Львове некоторые троллейбусы курсируют с изменениями в маршруте из-за обрыва сети

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета со ссылкой на диспетчерскую службу ЛКП «Львовэлектротранс».

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Согласно сообщению, около 16:30 машина задела контактную сеть на ул. Зеленой. Из-за обрыва линий троллейбусные маршруты №25 и 11 курсируют с изменениями.

«Троллейбусы №25 и 11 сейчас разворачиваются на ул Луганской. Аварийные бригады работают, порыв постараются ликвидировать как можно быстрее», - сообщили в ЛКП «Львовэлектротранс».