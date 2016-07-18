Во Львове некоторые троллейбусы курсируют с изменениями в маршруте из-за обрыва сети
20:00, 18 июля 2016Общество
481 0
Из-за обрыва контактной сети на ул. Зеленой в Львове изменено движение троллейбусов №25 и 11.
Из-за обрыва линий троллейбусные маршруты №25 и 11 курсируют с изменениями / wikipedia.org
Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета со ссылкой на диспетчерскую службу ЛКП «Львовэлектротранс».
Читайте такжеВ большинстве населенных пунктов Львовщины восстановили электроснабжение
Согласно сообщению, около 16:30 машина задела контактную сеть на ул. Зеленой. Из-за обрыва линий троллейбусные маршруты №25 и 11 курсируют с изменениями.
«Троллейбусы №25 и 11 сейчас разворачиваются на ул Луганской. Аварийные бригады работают, порыв постараются ликвидировать как можно быстрее», - сообщили в ЛКП «Львовэлектротранс».
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter